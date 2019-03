Cheftrainer Berthold beendet Karriere

Garmisch-Partenkirchen.Der Deutsche Skiverband muss vier Tage nach dem letzten Rennen von Felix Neureuther den nächsten schweren Schlag verkraften und einen neuen Chefcoach bei den Herren finden. Mathias Berthold (Bild) gab überraschend das Ende seiner Trainerkarriere bekannt.

Der Österreicher war in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich dafür verantwortlich, dass in Thomas Dreßen und Josef Ferstl zwei Deutsche auf der legendären Streif in Kitzbühel gewannen. In seiner Amtszeit gab es zudem drei WM-Medaillen.

Der 53-Jährige will zukünftig Spitzensportler dabei unterstützen „mit den individuell passenden Strategien ihre Visionen und Ziele“ in die Tat umzusetzen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019