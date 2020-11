Chemnitz kommt am 9. Dezember

Die easyCredit-Basketball-Bundesliga hat die beiden Heimspiele gegen die Niners Chemnitz und Brose Bamberg neu terminiert.

Die Begegnung vom ersten Spieltag gegen den BBL-Aufsteiger musste damals aufgrund von mehreren Coronafällen bei den Sachsen kurzfristig abgesagt werden. Nun steht das Datum für den Nachholtermin fest: Am Mittwoch, 9. Dezember, um 19 Uhr empfangen die „Zauberer“ das Team aus Chemnitz in der Arena Hohenlohe.

Auch die Partie gegen den früheren Serienmeister Brose Bamberg (ursprünglich 20. November, 20.30 Uhr) wird verlegt. Sie findet nun nicht am kommenden Freitagabend statt, sondern erst am Sonntag, 22. November, um 20.30 Uhr kommt das Team von Johan Roijakkers in die Stierkampfarena. Grund für die Verlegung ist, dass am kommenden Donnerstag das Nachholspiel der Bamberger gegen Chemnitz stattfindet. Wäre man bei der ursrünglichen Terminierung des Crailsheim-Spiels geblieben, hätte Bamberg an zwei aufeinanderfolgenden Tagen spielen müssen..

Beide Spiele werden wie gewohnt live im TV auf Magenta-Sport übertragen. anuf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.11.2020