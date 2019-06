CHL: Adler starten in Wien und Tychy

Mannheim.Die Gegner in der neuen Saison der Champions Hockey League standen seit der Auslosung der Gruppenphase vor zwölf Tagen fest, seit Montag können die reisefreudigen Fans der Adler Mannheim ihren Urlaub einreichen: Die CHL hat die Spieltermine bekanntgegeben.

Der Deutsche Meister startet mit einem Auswärtsdoppelpack in die Eishockey-Königsklasse. Am 30. August (19.30 Uhr) tritt die Mannschaft von Trainer Pavel Gross bei den Capitals in Wien an, am 1. September (17 Uhr) folgt die Partie beim 400 Kilometer nordöstlich gelegenen polnischen Vertreter GKS Tychy.

Bevor die Adler auf den schwedischen Mitfavoriten Djurgarden Stockholm treffen, kommt es in der SAP Arena zu den Rückspielen gegen die Teams aus Polen und Österreich: Am 6. September (19.30 Uhr) gastiert Tychy in Mannheim, am 8. September (16 Uhr) Wien. Die Spiele in Stockholm (8. Oktober, 18 Uhr) und daheim gegen Djurgarden (15. Oktober, 19.30 Uhr) schließen die Gruppenphase ab. Um in die K.o.-Runde einzuziehen, müssen die Adler mindestens Zweiter werden. cr

