Chris Froome, die beschützte Reizfigur

Der Startschuss zur 3351-Kilometer-Tour durch Frankreich, die am 29. Juli auf den Pariser Champs Elysées endet, fällt auf der Atlantik-Insel Noirmoutier. Ein Teamzeitfahren in Cholet, eine Kopfsteinpflaster-Passage nach Roubaix mit Aussichten für Martin und John Degenkolb, ein Einzelzeitfahren am vorletzten Tourtag an der spanischen Grenze und drei Bergankünfte sind die sportlichen Eckpunkte dieser brisanten Tour.

Froome hat den Giro in den Knochen und die Folgen der neunmonatigen Salbutamol-Affäre bestimmt nicht restlos verdaut. Diese Kombination könnte der Konkurrenz – Vincenzo Nibali, Dumoulin, Nairo Quintana, Richie Porte oder Romain Bardet – ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. Die Schar der Aspiranten auf das Maillot Jaune war selten größer.

Bodyguards dabei

Der umstrittene Kapitän des mit geschätzten 30 Millionen Euro pro Saison üppig ausgestatteten Sky-Teams darf nach seinem Giro-Triumph weiter auf Rekordjagd gehen. Er peilt seinen fünften Toursieg und den vierten GrandTour-Erfolg in Serie an. „Ich mache Froome keinen Vorwurf. Er ist freigesprochen. Aber wie chaotisch der Fall gehandelt wurde, ist nicht das, was der Radsport braucht. Die Fans fliehen – aus diesem Grund“, sagte der in Italien vom Briten bezwungene Sunweb-Kapitän Dumoulin.

In Erinnerung an die unappetitliche Urin-Attacke eines Fans auf Froome im Jahr 2015 will er, so sagte er scherzhaft, in gebührendem Abstand fahren. Sky hat „besondere Vorkehrungen“ getroffen, um Froome zu schützen – wozu wie zu Armstrong-Zeiten auch Bodyguards gehören sollen.

Beim ersten öffentlichen Auftritt des Briten in Westfrankreich war von ihnen allerdings noch nichts zu sehen. dpa

