Christian Trunk bei WM dabei

Die Mühen und Fleiß der vergangenen Wochen und Monate haben sich ausgezahlt: Der gebürtige Buchener Christian Trunk hat die „Amateur Kategorie 25-29“ beim 70.3-Ironman in St. Pölten gewonnen. Damit hat sich der 24-Jährige für die Weltmeisterschaft in Südafrika qualifiziert. „Unterm Strich habe ich ganz sauber abgeliefert, nicht mehr und nicht weniger. Es war insgesamt ein solides Rennen. Für den Zeitpunkt des Jahres, gerade mit den Rückschlägen und Verletzungen in der Vorbereitung, habe ich mein Soll erfüllt“, resümiert er.

Beim ältesten 70.3-Ironman Europas erwischte Trunk einen soliden Start. Der für Heidelberg startende Trunk selbst war mit seinem Schwimmen in den beiden Seen aber nur bedingt zufrieden, ging er doch – fast wie erwartet – schon mit rund drei Minuten Rückstand auf die Spitzengruppe an Land.

Nach dem Wechsel aufs Rad, der Paradedisziplin des Studenten, lief es für Trunk dann deutlich besser. Der 24-Jährige gab von Beginn an Vollgas und überholte viele Konkurrenten. Dennoch dauerte es rund 70 Kilometer, bis er die Spitzengruppe eingeholt hatte. Die Streckenführung entlang den Ufern der Donau erwies sich dabei als herausfordernd, denn in der prallen Sonne verloren die Athleten nicht nur viel Flüssigkeit, sondern sie ließen auch zahlreiche Kraftreserven, bevor es auf den alles entscheidenden Halbmarathon-Abschnitt ging.