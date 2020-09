Zuzenhausen.Alexander Rosen gehört zu den Konstanten bei der TSG Hoffenheim. Seit April 2013 arbeitet der 41-Jährige als Manager des Fußball-Bundesligisten – und musste dabei schon den einen oder anderen Umbruch bewältigen. Gemeinsam mit Markus Gisdol, der jetzt Bundesliga-Auftaktgegner 1. FC Köln betreut, startete der Augsburger damals seine Erstliga-Mission im Kraichgau. Es folgten Huub Stevens, Julian Nagelsmann sowie Alfred Schreuder als TSG-Cheftrainer an seiner Seite. Und Rosen, den man als Berufsoptimisten bezeichnen könnte, ist zuversichtlich, in der neuen Runde mit Sebastian Hoeneß den nächsten Höhenflug zu starten.

„Es gibt vor jedem Saisonstart eine gewisse Portion Ungewissheit. Ich habe aber ein fast chronisch gutes Bauchgefühl“, berichtet der Familienvater vor dem Auftakt am Samstag (15.30 Uhr) im Rheinland. „Für eine erste Standortbestimmung braucht es aber schon eine gewisse Anzahl an Spielen. Unser Auftaktprogramm hat es in sich, aber wir haben in der Vergangenheit auch gegen starke Gegner gezeigt, dass wir in der Lage sind, diese Herausforderungen zu meistern.“

Pokal-Krimi als gutes Omen?

Ihre Hausaufgaben hat die TSG seiner Meinung nach gemacht. Der Kader steht, der Trainer macht einen guten Eindruck. „Sebastian Hoeneß hat in Chemnitz mit Ruhe und Bestimmtheit die richtigen Entscheidungen getroffen“, lobt Rosen. Der Manager versucht, aus dem holprigen Elfmeter-Sieg in der ersten Runde des DFB-Pokals bei einem Viertligisten die positiven Dinge hervorzuheben. „Vielleicht ist es ein gutes Omen für die Saison. In der vergangenen Spielzeit haben wir in Würzburg auch im Elfmeterschießen gewonnen und sind am Ende in die Europa League eingezogen“, erklärt er. „Natürlich haben wir einen anderen Anspruch. Es kam in Chemnitz aber viel zusammen. Wichtig war, dass unsere Mannschaft trotz aller Rückschläge Charakter gezeigt hat und als Sieger vom Platz gegangen ist.“

Ihm ist bewusst, dass mit dem neuen Coach, der seinen ersten Job im Oberhaus übernommen hat, noch nicht alles perfekt laufen kann. In der Vorbereitung gab es eine Länderspiel-Unterbrechung, hinzu kamen Verletzungen wie etwa von Kapitän Benjamin Hübner, der im ersten Pflichtspiel passen musste.

Rosens ist felsenfest von seinem Masterplan mit Hoeneß überzeugt. „Wir haben einen intelligenten Trainer und starken Typen verpflichtet, der die Eindrücke aus den ersten Gesprächen in der täglichen Arbeit bisher vollends bestätigt“, schwärmt der 41-Jährige.

Zu möglichen Transferaktivitäten bis zum Ende der Wechselfrist Anfang Oktober äußert sich Rosen gewohnt diplomatisch und hält sich alle Optionen offen. „Wir haben aktuell einige Verletzungen. Eine gewisse Kadergröße ist aufgrund der vielen Spiele in dieser nie dagewesenen Taktung so notwendig wie nie zuvor“, sagt der Manager auch mit Blick auf die Mehrfachbelastung durch die Europa League. „Wir brauchen qualitativ und quantitativ einen starken Kader, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen.“

Als eine Schlüsselfigur neben Toptorjäger Andrej Kramaric sieht er den 21-jährigen Offensiv-Wirbler Christoph Baumgartner, der in Chemnitz den letzten TSG-Strafstoß nervenstark verwandelte. „Baumi ist ein richtig guter Typ, der jetzt schon über einen langen Zeitraum tolle Leistung gezeigt hat und kürzlich ein starkes Debüt in der österreichischen Nationalmannschaft hingelegt hat“, lobt Rosen und schiebt hinterher: „Er befindet sich im genau richtigen Umfeld und ist langfristig gebunden.“

Der zum Großteil zusammengebliebene Kader könnte ein großes Plus für die Hoffenheimer sein. Vor allem der starke Endspurt nach der Trennung von Schreuder, der die TSG noch auf Platz sechs katapultierte, macht Mut. An dieser Energieleistung waren auch zwei Hoffnungsträger beteiligt, die zuvor lange nicht in Tritt gekommen waren: Dennis Geiger und Diadie Samassekou, die gemeinsam mit dem gesetzten Florian Grillitsch im Mittelfeld zentrale Aufgaben übernehmen sollen. „Wir dürfen nie vergessen, wie lange Dennis ausgefallen ist. Das hat ihn nach seinem Raketenstart hart getroffen. Er hat aber vor allem zum Ende der letzten Runde sein großes Potenzial wieder gezeigt. Jetzt gilt es an dieser Entwicklung sorgsam weiterzuarbeiten“, unterstreicht Rosen. Zu Samassekou erklärt er: „Diadie ist ein echter Kämpfer und eine starke Persönlichkeit. Er hatte zu Beginn bei uns leider Verletzungsprobleme und brauchte deshalb eine etwas längere Eingewöhnungszeit. Aber spätestens im Endspurt der vergangenen Saison hat auch er eine sehr wichtige Rolle übernommen.“

Neuer Vertrauensmann

Keine Frage, die TSG befindet sich mit Rosen als starkem Mann im Angriffsmodus. Europa heißt das erneute Ziel. Den Grundstein dafür will Hoffenheim mit einem Paukenschlag in Köln legen. Daran ändert das nach wie vor gute Verhältnis zwischen dem Manager und FC-Coach Gisdol nichts. „Unser Kontakt ist wirklich gut. Wir sehen uns zwar leider selten, telefonieren oder schreiben uns aber regelmäßig – vor dem Spiel jetzt allerdings nicht“, berichtet Rosen. Sein Vertrauensmann heißt am Samstag Hoeneß.

