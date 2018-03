Cleverer in den entscheidenden Momenten

Anzeige

Von Beginn an zeichnete sich ab, was viele für diese Partie prophezeit hatten: Beide Mannschaften drückten auf das Gaspedal, scheuten dafür auch nicht, immer mal wieder in Fehler zu laufen. Den etwas kontrollierteren Gasfuß hatten die Merlins, die demensprechend eine 26:21-Führung nach den ersten zehn Spielminuten auf der Habenseite hatten. Von dieser Führung profitierten die Zauberer auch im zweiten Viertel, immer mit den Löwen im Rückspiegel. Bissig blieben die Gäste in Schlagdistanz, konnten kurz vor der Pause ausgleichen (39:39), nach drei Freiwürfen für Konrad Wysocki mit der Schlusssirene gingen die Merlins aber mit einer 46:39-Führung in die Kabine.

Drei „Dreier“ hintereinander

Von dort kamen die Merlins hellwach zurück und entschieden nach Meinung von Gästecoach Michael Mai in der Anfangsphase des dritten Viertels die Partie. Begünstigt durch Fehler in der Karlsruher Verteidigung konnten nacheinander Frank Turner, Seba Herrera und Konrad Wysocki offen von jenseits der Dreipunktelinie Maß nehmen und versenkten ihre Distanzwürfe zur 55:39-Führung der Gastgeber. Nach der folgenden Auszeit agierte Karlsruhe wieder deutlich stabiler. Punkt um Punkt knabberten die Gäste ab und hatten beim Stand von 68:65 nach dem dritten Viertel noch ein deutliches Wörtchen um den Sieg mitzureden.

Extraschub durch die Fans

Die Fans im „Hexenkessel“ der Arena Hohenlohe spürten, dass ihr Team an jenem Sonntag nochmal einen Extraschub Unterstützung brauchen würden, um den elften Heimsieg der Saison einzufahren. Angepeitscht von ihren Fans, angetrieben von Playmaker Frank Turner und mit verbesserter Defense gegen Karlsruhes Point Guard Williams, drehten die Merlins ein letztes Mal in dieser Partie das Momentum auf ihre Seite, agierten in den entscheidenden Momenten etwas cleverer und holten sich damit den verdienten 96:86-Erfolg. miw

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.02.2018