Coach Jackson mit brisanter Final-Rückkehr nach Berlin

München (dpa) - Vor diesem Duell hat Don Jackson extra seinen Stanley-Cup-Ring aus dem Schrank geholt. Einschüchtern kann der Coach des EHC Red Bull München die Eisbären Berlin im Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) damit zwar nicht, das weiß er.

Sein Gegenüber Uwe Krupp war nämlich ebenso Champion der Eliteliga NHL - und sogar noch mehr. «Er hat das entscheidende Tor zum Sieg im Stanley Cup geschossen, das ist der Unterschied zwischen uns», sagte Jackson. Die zwei unterscheidet freilich weit mehr. Als Trainer ist Jackson in der DEL erfolgreich wie kein anderer. Die Endspiel-Serie gegen seinen Ex-Club Berlin wird nun aber auch für ihn «etwas ganz Besonderes».

Wenn am Freitag (19.30 Uhr) in München das erste von maximal sieben Finalspielen steigt, dann wird es in diesem Duell zwischen dem ehemaligen Serienmeister Berlin und dem aktuellen Champion und Hattrick-Jäger München auch auf Jackson ankommen. Der weiß, wie man gewinnt: Die Eisbären führte er zwischen 2008 und 2013 zu fünf Meisterschaften, in München holte er in drei Jahren zwei Titel. Darauf bildet sich der Amerikaner aber nichts ein. «Ich sehe mich selbst als Teil des Teams, ich habe eine Rolle», sagte er.