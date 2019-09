Coes Reise geht weiter

Sebastian Coe setzt auf weitere Reformen bei den Leichtathleten. © dpa

Doha.Lord Sebastian Coe kommentierte seine einstimmige Wiederwahl als Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes smart und mit britischem Understatement. „Vielleicht wollte keiner den Job“, meinte der 62-Jährige nach der Abstimmung der 203 Delegierten am Mittwoch beim IAAF-Kongress in Doha/Katar. Seine bislang vierjährige Amtszeit sei „hart und herausfordernd“ gewesen: „Es war keine einfache Reise.“

Nach dem russischen Doping-Skandal und der Korruptionsaffäre um seinen Vorgänger Lamine Diack reformierte Coe die IAAF, gewann Vertrauen und Glaubwürdigkeit in eine Sportart zurück, die am Boden lag und in einer tiefen Krise steckte. „Es ist eine Bestätigung seiner Arbeit“, kommentierte der deutsche Verbandspräsident Jürgen Kessing die überwältigende Bestätigung von Coe im Amt. „Ich kann mir im Moment keinen besseren Präsidenten vorstellen.“

Kessing fehlt Netzwerk

Der SPD-Kommunalpolitiker selbst hatte für einen Sitz im IAAF-Council kandidiert und international seine Grenzen aufgezeigt bekommen. 45 Stimmen reichten nicht zum Einzug des Präsidenten des weltweit größten Leichtathletik-Verbandes in das Entscheider-Gremium. „Ich habe keinen großen Aufwand betrieben, es ist ein respektables Ergebnis“, meinte Kessing.

Für den bewährten Krisenmanager Seb Coe, den Doppel-Olympiasieger über 1500 Meter von 1980 und 1984, geht das sportpolitische Rennen weiter – wohl auch mit einigen Hürden und Hindernisse. „Die ersten vier Jahre waren die Zeit der Veränderung, die nächste werden eine Zeit des Aufbauens“, sagte er.

Ungeachtet des schwelenden Konflikts mit Russland im Anti-Doping-Kampf will Coe seine Sportart grundlegend renovieren: Die Diamond League soll attraktiver, der unübersichtliche Wettkampfkalender abgestimmter und die Disziplinen auf ihre Relevanz für Fernsehen und Fans überprüft werden. dpa

