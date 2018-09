Corinna Zürn: „Das ist eine tolle Sache“

Die Halbmarathon-Konkurrenz steht beim ebm-papst-Marathon in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung. Beim Wettbewerb über die 21 Kilometer werden die baden-württembergischen Meister ermittelt. Gestartet wird am Sonntag, 9. September, um 9.25 Uhr in Niedernhall. Anmeldungen zum größten Laufevent in Hohenlohe sind unter www.ebmpapst-marathon.de noch bis zum heutigen Mittwoch möglich. „Der Württembergische Leichtathletik-Verband hat bei uns angefragt, ob die Meisterschaften bei uns ausgetragen werden dürfen“, erklärt Corinna Zürn vom ebm-papst-Organisationsteam. „Wir finden, das ist eine tolle Sache.“ Alle Halbmarathon-Läufer gehen zusammen an den Start.

Wer bei den Meisterschaften mitmachen möchte, braucht eine Startpassnummer. Anhand dieser werden hinterher die Sieger ermittelt. Für alle anderen Teilnehmer bleibt somit aber auch alles beim Alten. Eines steht aber wohl fest: Es wird einen schnellen Halbmarathon geben. Ein einsamer Start-Ziel-Sieg ist eher unwahrscheinlich, da die Meisterschafts-Läufer sich gegenseitig anspornen und das Feld mitziehen. Zu erwarten dürfte eine starke Mannschaft der TSG Heilbronn sein, bei den Frauen angeführt von Isabel Leibfried und der viermaligen Halbmarathon-Seriensiegerin beim ebm-papst-Marathon, Bettina Englisch. Auch bei den Männern dürften die Heilbronner mit Pascal Schäfer, Holger Freudenberger und Markus Häcker ein starkes Team stellen.

Erster Startschuss um 8.30 Uhr

Der erste Startschuss fällt am Sonntag allerdings bereits um 8.30 Uhr, wenn Marathon- und Duo-Marathon-Läufer auf die Strecke gehen. Um 9.05 Uhr beginnt der Lauf über zehn Kilometer. Offizielle Meisterschaften gibt es bei den beiden Disziplinen nicht. Über die zehn Kilometer duellierten sich im vergangenen Jahr der Künzelsauer Jacob Heink und Florian Röser. Der Konstanzer holte sich am Ende in 31:03 Minuten den Sieg. Bei den Frauen war Heike Volkert (Sachsenheim) am schnellsten (39:47 Minuten).

Den Marathon konnte der Adelshofener Martin Schwab 2017 für sich entscheiden. Mit 2:47,42 Stunden war er 13 Minuten langsamer als Rekordsieger Kay-Uwe Müller (TSG Schwäbisch Hall/Ilshofen) mit seinen, für die anspruchsvolle Marathonstrecke beachtlichen, 2:34,51 Stunden im Jahr zuvor. Auf der welligen Tour durch die Weinberge geht es über die 42 Kilometer aber auch weniger um die Jagd auf Bestzeiten.

Auch dieses Jahr ist der ebm-papst-Marathon ein Bestandteil des National Handbike Circuit (NHC). Die Handbiker gehen um 14 Uhr auf die Strecke, die 42 Kilometer lang ist. 1:00,59 Stunden benötigte Patrick Gabriel im vergangenen Jahr dafür. Ein fester Bestandteil im Programm des ebm-papst Marathons sind seit vielen Jahren auch die Inline Skater. Für einige Teilnehmer ist die Veranstaltung der vorletzte Lauf des Baden-Württembergischen Inlinecups. Die Gesamtwertung des Cups führt derzeit Yannick Friedli an, auf Rang zwei liegt Silvano Veraguth. Bei den Frauen führt Michaela Geppert das Feld vor Selena Valitutto an. Geppert gewann das 25-Kilometer-Rennen im vergangenen Jahr in Niedernhall in 40:04 Minuten. ha

