Corona: Adler-Spiel fällt aus

Mannheim.Am Mittwochmorgen noch einmal kurz trainieren und am Mittag in den Bus Richtung Berlin steigen. So sah der Plan der Adler Mannheim vor dem Spiel bei den Eisbären beim MagentaSport Cup am Donnerstag aus. Am späten Dienstagabend wurde dieser aber über den Haufen geworfen und die Partie abgesagt. Grund dafür sind positiv auf Covid-19 getestete Spieler im Kader der Berliner. Am kommenden Dienstag

...