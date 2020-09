Corona-Chaos bei US Open

Auch Boris Becker kritisierte die Entscheidung. © dpa

New York.Tennis-Legende Boris Becker kritisiert die jüngste Corona-Farce bei den US Open als „unfair“, der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic beklagt „Widersprüchlichkeiten“ – und vielen Profis fehlt jegliches Verständnis für die jüngsten Maßnahmen. Das von Beginn an reichlich umstrittene erste Grand-Slam-Turnier nach der pandemiebedingten Zwangspause wird zur Halbzeit von heftigen Debatten zum Umgang mit dem positiven Testergebnis des französischen Profis Benoît Paire begleitet. Am Wochenende wurde das derzeit weltbeste Damen-Doppel disqualifiziert, weil die Französin Kristina Mladenovic zu den Kontaktpersonen des positiv auf Covid-19 getesteten Paire zählte. Der ebenfalls mit Paire in der Hotellobby Karten spielende Adrian Mannarino hingegen durfte gegen Alexander Zverev antreten.

„Das ist unfair und nicht richtig. Es macht nämlich überhaupt keinen Sinn“, sagte Becker in seiner Rolle als TV-Experte für Eurosport. Er bezeichnete es als „immer schlecht, wenn die Politik in den Sport eingreift“ und beklagte, dass „normalerweise gleiches Recht für alle“ gelten müsse. Überhaupt kein gutes Bild gibt in den ganzen Irrungen und Wirrungen der veranstaltende amerikanische Tennisverband ab.

Mit einer Art Nicht-Kommunikation verschärft die USTA noch die Diskussionen um Transparenz und Nachvollziehbarkeit der aktuellen Entscheidungen. Letzten Endes war es so, dass die Gesundheitsbehörden des Bundesstaates New York das Verdikt der Kollegen der Stadt New York kassierten und diese überstimmten. Mannarino hatte schlicht Glück, dass es am Freitag wohl irgendwie knirschte zwischen USTA, Stadt New York, Bezirk Nassau (wo die meisten Profis auf Long Island in ihrer sogenannten Blase in Hotels wohnen) und Bundesstaat New York.

Selbst Djokovic versuchte vor seinem Drittrunden-Sieg gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff noch, den Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, anzurufen. Ohne Erfolg. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.09.2020