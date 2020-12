Coronahilfen: 800 000 Euro Mannheimer Adler

Mannheim.Die Adler Mannheim haben in der Corona-Krise finanzielle Unterstützung des Staats erhalten. Das bestätigte Daniel Hopp (Bild), Gesellschafter des Clubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL), am Montag dieser Redaktion. Auf die Frage, ob die beantragten Coronahilfen bewilligt oder sogar schon ausgezahlt worden seien, antwortete der Geschäftsführer der SAP Arena: „Ja, sowohl als auch. Wir haben den Maximalbetrag erhalten.“

Hopp betonte, dass die Coronahilfen für die DEL-Clubs ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Saisonstart waren: „Sie haben ganz klar dazu beigetragen“, sagte der 40-Jährige, der jedoch auch die Solidarität von Spielern, Trainern, Management und von allen Arena-Mitarbeitern hervorhob: „Jeder hat auf Geld verzichtet, anders wäre es auch nicht möglich gewesen.“

In Sorge um den Nachwuchs

Hopp hofft, dass – wie angekündigt – die DEL-Clubs auch 2021 mit staatlicher Unterstützung rechnen dürfen. „Es wäre wichtig, dass es ein zweites Paket gibt, wenn wir längerfristig ohne Zuschauer planen müssen. Ich finde allerdings, man darf auch mal an einem Punkt sagen: Vielen Dank an den Staat, an die Bundesregierung für diese Hilfe, dass sie den Profisport außerhalb der Fußball-Bundesliga nicht vergessen hat.“

Sorgen macht sich der Vizepräsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) um die Talentförderung: „Das größte Drama in der Pandemie ist, dass der Nachwuchssport stillsteht. Wir verlieren einen kompletten Jahrgang, der jetzt Schlittschuhlaufen gelernt hätte.“ (Bild: Sörli Binder)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020