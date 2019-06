Cottbus empfängt den FC Bayern - Uerdingen gegen BVB

Berlin (dpa) - Titelverteidiger und Rekordsieger FC Bayern München spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Energie Cottbus.

Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vizemeister Borussia Dortmund tritt in einem nordrhein-westfälischen Duell beim Drittligisten KFC Uerdingen an, der diesjährige Cup-Finalist RB Leipzig reist zum Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Der Sechstligist FSV Salmrohr als unterklassigster Verein in der kommenden Pokalsaison empfängt Holstein Kiel.

Die erste Runde wird vom 9. bis zum 12. August ausgetragen, die genauen Ansetzungen werden laut Deutschem Fußball-Bund frühestens zehn bis zwölf Tage nach der Auslosung bekanntgegeben. Das Finale findet am 23. Mai 2020 in Berlin statt.