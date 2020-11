Crailsheim fühlt sich gut gerüstet

Am zweiten Spieltag der Basketball-Bundesliga geht es am Samstag, 14. November, um 20.30 Uhr für die Hakro Merlins Crailsheim in Weißenfels gegen den dortigen Syntainics MBC. Für beide Mannschaften wird es allerdings das erste BBL-Saisonspiel sein, nachdem die beiden jeweiligen Auftaktbegegnungen vom vergangenen Wochenende kurzfristig verlegt worden waren.

Mit Silvano Poropat steht bei den MBC-„Wölfen“ ein sehr erfahrener und nachweislich erfolgreicher Trainer an der Seitenlinie. Der 49-jährige Kroate wurde unter anderem sowohl 2007 als auch 2014 zum „Trainer des Jahres“ in der Basketball Bundesliga gewählt. Auf Spielerseite trumpfte in den bisherigen Pokal- und Freundschafts-Partien allen voran Michal Michalak auf. Durchschnittlich 24,3 Punkte in drei Pokalspielen belegen die Offensivgefahr des polnischen Guards. David Brembly, während des Finalturniers in München noch für die „Merlins“ aktiv, kehrte im Sommer nach Weißenfels zurück und erzielte dort am Mittwoch gegen medi Bayreuth mit 24 Punkten jüngst einen neuen Karrierebestwert.

Crailsheims Chefcoach Tuomas Iisalo befindet sich derzeit noch in Quarantäne und wird das Spiel verpassen. Wie schon im Spiel gegen medi bayreuth, wird Co-Trainer Joonas Iisalo die Leitung des Trainerstabs übernehmen. „Wir konnten uns durch die Partie gegen Bayreuth gut vorbereiten. Es gab uns den dringend benötigten Rhythmus nach der Zeit ohne Spiel. Wir konnten uns während des Spiels verbessern und ich bin zuversichtlich, dass wir das auch im Spiel gegen den MBC schaffen. Alles beginnt mit unserer Verteidigung. Der Schlüssel wird sein, die Weißenfelser bei weniger Punkten als in ihren Spielen zuvor zu halten. Wir freuen uns darauf, endlich in die Saison zu starten“, erklärt Joonas Iisalo. fk

