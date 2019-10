Crailsheim Merlins rocken die Bundesliga

Telekom Baskets Bonn – Hakro Merlins Crailsheim 82:114

(19:34, 21:33, 17:26, 25:21)

Bonn: Subotic (14 Punkte), Polas Bartolo (11/davon 1 Dreier), Lischka (9/1), Breunig (8), Saibou (7), McKinney-Jones (7/1), Frazier (7/1), Simons (7/2), Zimmerman (6), DiLeo (6), De Oliveira (2).

Crailsheim: Herrera (26/6), Span (19/5), Hawkins (19/2), Morgan (11/3), Russell (10/1), Bleck (19/2), Jones (9/1), Ford (6/1), Kovacevic (4), Carpenter.

Zuschauer: 4810.

Die Hakro Merlins aus Crailsheim sind derzeit das Überraschungsteam der easyCredit-Basketball-Bundesliga (BBL). Mit gehörigem Selbstvertrauen trat das Team von Coach Tuomas Iisalo in Bonn an, traf fast schon unglaubliche 21 Mal von außen und feierte mit 114:82 den dritten Sieg im dritten Spiel.

Zehn Dreier im ersten Viertel

Die Merlins starteten hellwach in die Partie und gingen durch sieben (!) erfolgreiche Dreipunktwürfe in den ersten knapp sechs Minuten früh mit 21:9 in Führung. In der ersten Viertelpause stand es 34:19, wobei die Crailsheimer allein 30 Punkte durch Treffer hinter der Dreipunkte-Linie erzielt hatten.

Zur Pause stand es dann schon 67:40 und die Anzahl erfolgreicher Dreier-Würfe war auf Crailsheimer Seite bereits azf 15 angewachsen. Im dritten Viertel bauten die Merlins ihren Vorsprung auf zeitweise 40 Punkte (93;53) aus. Erst im letzten Viertel ließen sie es etwas ruhiger angehen.

Stimmen zum Spiel:

Tuomas Iisalo (Headcoach der Haktor Merlins Crailsheim): „Das war natürlich ein unglaubliches Spiel von uns. 15 von 24 Dreiern in der ersten Hälfte trifft man natürlich nicht jeden Tag. Wir haben immer den offenen Mann gefunden und sehr kollektiv gespielt, aber eben auch gut verteidigt. Auch die Energie und Intensität der Mannschaft war heute sehr gut. Natürlich bin ich sehr zufrieden mit der Leistung heute.“ Ingo Enskat (Sportlicher Leiter der Merlins): „Es war eine tolle Leistung der Mannschaft. Mehr kann man dazu glaube ich nicht sagen. Wir brauchen diese Siege und sind froh, dass wir sie einfahren konnten. Im nächsten Heimspiel gegen Göttingen wird es keinen Tick einfacher. Wir müssen genauso hart weiterarbeiten, dann hat die Mannschaft ein gutes Potenzial.“ anu/bbl

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019