Crailsheim mit breiter Brust in Bonn

Die Crailsheimer reisen am dritten Spieltag der Basketball-Bundesliga ins Rheinland. Am Samstag, 12. Oktober, 20.30 Uhr, trifft das Team von Headcoach Tuomas Iisalo auf die Telekom Baskets Bonn – mit denen man aufgrund der knappen Niederlagen in der vorigen Saison noch eine Rechnung offen hat. Die Merlins wollen ihre Siegesserie ausbauen, Bonn dagegen geht mit einem Sieg und einer Niederlage im Rücken in die Partie.

Zwei Siege in zwei Ligaspielen - die Punkteausbeute der Merlins Crailsheim ist bisher optimal. Das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung aus. Das neuformierte Team des Trainerduos Tuomas und Joonas Iisalo tankte aus den Siegen besonders Selbstbewusstsein. Mit überzeugenden Leistungen bei den Siegen gegen Gießen und Bayreuth wissen die Crailsheimer Korbjäger nun, dass sie durchaus in der höchsten deutschen Spielklasse bestehen können.

Platz vier mit vier Punkten nach dem zweiten Spieltag ist historisch in der Vereinsgeschichte der Merlins. Wenn man auf die BBL-Statistiken schaut, findet man da an erster Stelle einen „Zauberer“: Javontae Hawkins ist derzeit Topscorer der Liga mit durchschnittlich 21,5 Punkten und einer Zweier-Quote von 78,6 Prozent. Auf „Hawk“, wie er intern gerufen wird, wird es auch in Bonn wieder ankommen. Außerdem wird eines der Schlüsselduelle auf der Point Guard Position stattfinden. Dort kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen DeWayne Russell, derzeit drittbester Merlins-Scorer (14,5 Punkte) und Branden Frazier, bester Bonner-Scorer (17,5 Punkte). „Bonn hat in der Preseason wie wir viele personelle Änderungen vorgenommen. In den bisherigen Partien hat man gesehen, dass sie einen sehr schnellen und aktiven Basketball spielen. Sie sind ein ganz anderes Team, als die Mannschaften mit denen wir bisher konfrontiert waren“, sagt Tuomas Iisalo über den Gegner.

Es ging sehr knapp zu

Besonders der 1,80 Meter große Spielmacher Russell wird hochmotiviert in die Begegnung gehen. Beim letzten Aufeinandertreffen (87:88-Niederlage) verursachte er in der letzten Sekunde des Spiels, beim Stand von 87:87, ein fahrlässiges Foul an Josh Mayo – der anschließend einen Freiwurf zum Sieg verwandelte. Auch im „Telekom Dome“ mussten sich die Crailsheimer nur knapp dem späteren Play-Off-Viertelfinalisten geschlagen geben (87:89).

Aufgrund des getankten Selbstbewusstseins der Merlins treten sie die Reise mit Rückenwind in das Rheinland zum Champions-League-Teilnehmer an. Die Ausgangslage mit hauchdünnen Partien aus der vergangenen Saison, verspricht ein durchaus interessantes Spiel.

„Für uns ist das Wichtigste, den Fokus und die Intensität konstant zu halten. Auf kurze Strecken spielen wir auf einem guten, hohen Niveau – aber noch nicht lange genug. Daran arbeiten wir tagtäglich und braucht Zeit und Übung“, so Iisalo. anuf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.10.2019