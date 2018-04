Crailsheim peilt Führung an

Anzeige

Dies soll sich genau dann ändern, wenn die Crailsheim Merlins ihren Halbfinalgegner heute in der Arena Hohenlohe empfangen. Mit der kämpferischen Leistung vom vergangenen Dienstag im Rücken wollen sich die Merlins vor den heimischen Fans einen Matchball erarbeiten und das Momentum der Serie auf ihre Seite ziehen.

Die sportliche Marschroute ist nach den beiden ersten Partien klar. „Wir müssen noch härter spielen und kämpfen als der Gegner, wenn wir diese Serie gewinnen wollen“, hatte Ingo Enskat schon in der Halbzeitpause des Spiels in Trier angemahnt und ergänzt vor der kommenden Partie: „Wir müssen zeigen, dass wir jetzt in der Serie angekommen sind. Nur mit einer von Beginn an hohen Intensität werden wir das Spielgeschehen bestimmen können. Wir können uns nicht nur auf unsere Tugenden von Zusammenspiel und Spielintelligenz verlassen, sondern müssen vor allem auch mit Kampfgeist und physischer Präsenz überzeugen.“ Tuomas Iisalos Analyse nach den beiden Spielen fällt ebenfalls klar aus: „Es treffen zwei sehr offensivstarke Teams aufeinander. Umso wichtiger, defensiv stabil zu sein. Wem dies besser gelingt, der wird Spiel drei gewinnen.“

Das erste und womöglich einzige „Do or die“-Spiel steigt am Sonntag, 29. April, in Trier. Um 17 Uhr wird dann einer der beiden Kontrahenten mit einer 2:1-Führung ins Spiel gehen und kann mit einem Sieg in der Arena Trier den Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt machen.

Alle Merlins-Fans, die ihr Team in diesem vielleicht entscheidenden Spiel der Saison unterstützen möchten, können sich nur noch bis einschließlich heute Abend beim Fanclub anmelden. Per E-Mail an info@merlins-supporters können sowohl die Mitfahrt im Fanbus als auch Tickets für Privatfahrer gebucht werden. Außerdem kann die Anmeldung am Fanstand der Supporters in der Arena Hohenlohe erfolgen. mw

