Crailsheim überprüft den Markt

Die vermutlich interessanten Wochen der BBL-Hauptrunde haben mittlerweile begonnen. Die verschiedenen Gruppen in der Tabelle bilden sich immer mehr heraus. Die Antworten auf einige Fragen werden nach und nach konkreter: Welche Teams kämpfen um die Playoffs? Wer um das Heimspielrecht? Wer muss um den Klassenerhalt zittern?

Die Vereine haben noch bis Ende des Monats Zeit, um eine oder gar mehrere Nachverpflichtungen zu tätigen. Daher gibt es auch bei den Hakro Merlins aus Crailsheim einige offene Fragen.

Die bisherige Saison verläuft für die Hakro Merlins bisher überaus erfolgreich. Mit Tabellenplatz vier zu diesem Zeitpunkt hätte vor der Saison sicherlich niemand gerechnet. Dennoch war die personelle Situation aufgrund von einigen Verletzungen sehr angespannt.

Jeremy Morgan, Quincy Ford, Javontae Hawkins, Jan Span, Fabian Bleck, Dejan Kovacevic haben verletzungsbedingt mindestens ein Spiel in dieser Saison aussetzen müssen. Auch aktuell sind nicht alle Spieler bei vollen Kräften. So sieht es nach Angaben der Hakro Merlins derzeit bei den (zuletzt) verletzten Spielern aus:

Jan Span: Der Slowene hat seine Rückenproblematik in der Länderspielpause ausgestanden und hat aktuell keine Beschwerden. Qunicy Ford: Sein Knie ist nach der mehrwöchigen Pause noch nicht bei einhundert Prozent und nach wie vor angeschlagen. Doch aktuell kann Trainer Tuomas Iisalo von seiner Einsatzbereitschaft ausgehen.

Javontae Hawkins: Auch Javontae hat die Länderspielpause gutgetan. Im Verlauf der Wochen ist seine Schulterverletzung deutlich besser geworden. Die Hakro Merlins hoffen natürlich, dass der Top-Scorer in den nächsten Spielen wieder eingesetzt werden kann. Ein genauer Termin kann jedoch nicht sicher benannt werden.

Jeremy Morgan:Er knickte im Spiel gegen die Hamburg Towers unglücklich um und konnte nicht weiterspielen. Dabei zog sich der 24-Jährige eine Sprunggelenkverletzung zu. Stand jetzt gehen die Hakro Merlins allerdings nur von einer kurzen Pause aus, können aber parallel zu Hawkins kein genaues Datum nennen.

Noch eine Nachverpflichtung?

Crailsheims Sportlicher Leiter Ingo Enskat äußerte zu einer möglichen Neuverpflichtung: „Wegen den Verletzungsproblemen haben wir in den letzten Wochen den Markt intensiv überprüft. Zum einen suchen wir nach einem Spieler, der in der aktuellen Situation hilft, aber gleichzeitig auch bis zum Saisonende einen Mehrwert bietet. Man muss schließlich bedenken, dass jede Neuverpflichtung auch ein Eingriff in das bestehende, sehr gute Gefüge der Mannschaft ist. Also gilt es hier genau abzuwägen. Bislang haben wir nicht den geeigneten Kandidaten gefunden, der von Budget und Profil gepasst hätte.“ vb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.03.2020