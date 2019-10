Crailsheims Serie geht weiter

Syntainics MBC – Hakro Merlins 87:95 (23:32, 28:27, 19:20. 17:16)

Gießen: Micovic (25 Punkte/davon 3 Dreier), Zylka (17/5), Gbinije (13/3), Novak (9/2), Eberhardt (6/1), Jackson (6), Kerusch (5/1), Kajami-Keane (4), Turudic (2), Krstanovic.

Crailsheim: Ford (20/4), Morgan (19/3), Herrera (12/1), Jones (12), Span (10/2), Kovacevic (8/1), Hawkins (7/1), Bleck (4), Russell (3).

Zuschauer: 2300.

Mit etwas Dankbarkeit reisten die Hakro Merlins Crailsheim nach Sachsen-Anhalt. Durch die Schützenhilfe des Syntainics MBC in Weißenfels konnten sich die Zauberer am letzten Spieltag der Vorsaison retten und in der höchsten deutschen Spielklasse bleiben. Trotzdem machten sich die Crailsheimer nicht auf den Weg, um Geschenke zu verteilen. In einer hochspannenden Partie setzte sich die Mannschaft von Tuomas Iisalo mit 87:95 durch und wahrt damit ihre weiße Weste.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen früh mit 7:2 in Front. Von der Dreierlinie zeigten sich der MBC in der Anfangsphase äußerst treffsicher und zog in Folge dessen auf 17:9 davon. Nach und nach fanden auch die Zauberer in die Partie und Quincy Ford erzielte den Korb zum 19:19-Ausgleich. Kurz darauf schafften die Hakro Merlins die Führung. Bis zur ersten Viertelpause konnte diese sogar auf 32:23 ausgebaut werden. Die zweiten zehn Minuten gingen weiter sehr intensiv los. Mit sechs Punkten in Folge, von Dejan Kovacevic, wuchs der Vorsprung weiter an. Mit einer weiterhin überragenden Dreierquote von 73 Prozent verkürzten die Gastgeber zur Halbzeit auf 51:59.

Von „Downtown“ eröffnete Seba Herrera die zweite Hälfte, doch Strahinja Micovic antwortete postwendend für das Heimteam. Danach bekamen beide Mannschaften Probleme zu Punkten, da gut defensiv gearbeitet wurde. Per Korbleger and One stellte Sheldon Eberhardt auf 73:79, ehe Javontae Hawkins wieder erhöhte. Mit sieben Punkten Vorsprung ging es in die letzten zwei Minuten, mit vier in die entscheidenden 60 Sekunden. Bei sechs Punkten zogen der MBC ein Foul und brachte Quincy Ford an die Freiwurflinie. Der verwandelte beide Würfe.

Stimmen zum Spiel

Tuomas Iisalo: „So wie ich es erwartet hatte, war es ein spannendes Spiel. Es gab zwei offensiv starke Teams zu sehen mit vielen Optionen. Hier muss man als Coach Entscheidungen treffen, was getan werden soll. Der Syntainics MBC MBC hat ein sehr effizientes Spiel gemacht. Wir hatten Probleme in der Transition-Defense und beim Close-Out auf ihre Schützen.

Ingo Enskat: „Was für ein Spiel! Hohe Intensität, ein größtenteils super Zusammenspiel und in den entscheidenden Momenten eine erstaunliche Abgeklärtheit, trotz der tollen Stimmung in der Halle, die den MBC immer wieder gegen uns nach vorne getrieben hat. Hier zu bestehen, ist eine echte Leistung, denn für mich war es der stärkste Gegner, den wir bislang in der Saison gespielt haben.“ vb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.10.2019