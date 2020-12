Crailsheims Spieler agierten „nahe der Perfektion“

Hakro Merlins Crailsheim – EWE Baskets Oldenburg 94:80

(23:19, 16:13, 29:30, 26:18)

Crailsheim: Lasisi (20 Punkte/davon 5 Dreier), Radosavljevic (16/1), Bell-Haynes (15/2), Highsmith (10/1), McNeace (10), Coleman (8), Bleck (7), Jones (7/1), Caisin (1), Stuckey, D. Kovacevic.

Oldenburg: Paulding (36/5), Hobbs (16/3), Mahalbasic (8), Boothe (8), Herrera (7/1), Breunig (3), Hollatz (2), Pressey, Schwethelm, Hornsby, Tadda.

Es war für die Hakro Merlins Crailsheim das vierte Spiel innerhalb von neun Tagen an, doch von Müdigkeit keine Spur: Die „Zauberer“ aus Hohenlohe Crailsheimer hielten das „Starensemble“ aus Oldenburg über die komplette Spielzeit gut in Schach und fuhren verdient den vierten Heimsieg ein. Damit übernahmen sie Tabellenplatz vier in der Basketball-Bundesliga.

Trainer Tuomas Iisalo vertraute erneut seiner eingespielten Starting Five, bestehend aus Bell-Haynes, Stuckey, Highsmith, Jones und Radosavljevic. Auf beiden Seiten war die Anfangsphase vor allem von starken Defensivleistungen bestimmt, weshalb nach sechs Spielminuten gerade einmal insgesamt 14 Punkte erzielt wurden. Spektakulär wurde es in der 9. Spielminute. Der hervorragend aufgelegte Elias Lasisi traf einen Dreier mit Foul und verwertete anschließend den Extra-Freiwurf zum 20:14. Mit 23:19 ging es schließlich in den nächsten Spielabschnitt.

Auch zu Beginn des zweiten Viertels produzierten beide Teams viele Turnover. Es blieb zunächst weiterhin bei wenigen Punkten, da sowohl die Zauberer, als auch die EWE Baskets kaum einfache Würfe zuließen. Die Merlins gingen schließlich mit einer 39:32-Führung in die Pause.

Immer wieder war es der erfahrene Rickey Paulding, der für Oldenburg traf (36 Punkte, Karrierebestwert). Doch auch die Crailsheimer hatten mit Lasisi einen effizienten Scorer in ihren Reihen. Mit 68:62 ging es in die letzten zehn Minuten

Hier bauten die Merlins ihren Vorsprung sogar noch aus. Nach einem Korbleger von McNeace führten die Zauberer erstmals zweistellig (73:62, 31. Spielminute). Crailsheim holte in der Schlussphase dann auch immer wieder die wichtigen Rebounds und zog weiter unbeirrt davon. Immer wieder hatte das Team auf die Punkte von Paulding die passsende Antwort. cd

