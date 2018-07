Cuffee bleibt ein Merlin

Anzeige

Nun ist es fix: Mit Michael Cuffee wird ein weiterer Aufstiegsheld auch in der Basketball-Bundesliga für die Crailsheim Merlins auf Korbjagd gehen. Ebenfalls geklärt ist derweil die Zukunft von Chase Griffin und Patrick Flomo. Beide wechseln den Verein.

Die Tinte ist getrocknet! Flügelspieler Michael Cuffee wird definitiv mit den Crailsheim Merlins in die Erstklassigkeit zurückkehren. Der 35-jährige stand bereits von 2013 bis 2015 in der BBL für den MBC sowie Tübingen auf dem Parkett. In der vergangenen Spielzeit gehörte der Flügelspieler mit seiner Erfahrung zu den festen Stützen im Team von Headcoach Tuomas Iisalo.

Insbesondere aber seine Variabilität, in der Offense und Defense mehrere Positionen einnehmen zu können, macht ihn für das Spielsystem von Iisalo so wertvoll. Doch der US-Amerikaner ist nicht nur aufgrund seiner Allrounder-Qualitäten auf dem Feld eine wichtige Weiterverpflichtung, findet Sportdirektor Ingo Enskat: „Gerade im Zusammenhang mit den anderen Jungs aus dem Aufstiegsteam, das einfach eine gute Mischung hatte, haben wir nun eine starke Basis und können jetzt ganz gezielt die letzten Verstärkungen vornehmen.“