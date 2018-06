Curry mit Rekord bei Golden States Sieg gegen Cleveland

Anzeige

Oakland (dpa) - Basketball-Superstar Stephen Curry verzauberte mit seinen Würfen die mehr als 19.000 Zuschauer beim zweiten Spiel der Finalserie in der nordamerikanischen NBA.

Der 30-Jährige führte seine Golden State Warriors vor heimischer Kulisse mit 33 Punkten zu einem klaren 122:103 (59:46)-Erfolg über die Cleveland Cavaliers. Mit neun verwandelten Dreiern stellte der zweimalige Liga-MVP (wertvollster Spieler) zudem einen neuen Finalrekord auf. In der Best-of-Seven-Serie führt Golden States nach dem zweiten Sieg in Serie mit 2:0. Das dritte Spiel wird am Mittwoch in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio ausgetragen.

«Er war fantastisch», sagte Warriors-Trainer Steve Kerr im Anschluss über die Leistung seines Schützlings. «Es schien so, als würde er die wichtigen Würfe immer dann treffen, wenn wir sie am nötigsten hatten». Knapp die Hälfte seiner Dreier verwandelte Curry in Bedrängnis. Jeder verwandelte Dreier wurde von den in Gelb gekleideten Fans in der Oracle Arena im kalifornischen Oakland mit tobendem Applaus gefeiert. «Er trifft die schwierigen Würfe, das ist, was er tut», sagte Cleveland-Coach Tyronn Lue über Curry.