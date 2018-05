Curry stark verbessert - Golden State im NBA-Halbfinale vorn

Anzeige

Bei den Texanern war Superstar James Harden mit 20 Punkten am erfolgreichsten. Der 28-Jährige verteilte außerdem neun Assist. Rockets-Aufbauspieler Chris Paul erzielte 13 Punkten und holte zehn Rebounds.

«Wir hatten nicht den Antrieb, den wir im zweiten Spiel hatten», sagte Houston-Trainer Mike D'Antoni nach der Niederlage seines Teams. «Wir sind zu unserer Spielweise aus dem ersten Spiel zurückgekehrt. Wir haben keine Spielzüge kreiert und wir haben unsere Würfe nicht getroffen». Die 41-Punkte-Niederlage war die höchste Playoff-Pleite in der Vereinsgeschichte der Rockets.

Das vierte Spiel der Western-Conference-Finalserie wird am Dienstag ebenfalls im kalifornischen Oakland ausgetragen. Im Osten konnten die Cleveland Cavaliers ihren Rückstand in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2 verkürzen. Der Vizemeister besiegte die Boston Celtics am Samstag (Ortszeit) im dritten Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie 116:86.