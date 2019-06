Da werden bei den Einhörnern Erinnerungen wach

Um 17 Uhr ist am Samstag, 29. Juni, wieder Kickoff im Optima Sportpark. Zu Gast bei den Schwäbisch Hall Unicorns sind beim VitalWelt-Apotheken-Gameday die Ingolstadt Dukes, die derzeit die „Rote Laterne“ in der GFL-Süd tragen. Das zweite Heimspiel in direkter Folge bestreiten die Schwäbisch Hall Unicorns so an diesem am Samstag, und erneut kommen die Gäste aus Bayern.

Rotzfreche ...