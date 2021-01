Dämmermarathon abgesagt

Mannheim.Wie schon 2020 muss der SRH Dämmer Marathon durch die Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen aufgrund der Corona-Pandemie erwartungsgemäß auch für 2021 abgesagt werden. Das teilte die veranstaltende Agentur M3 am Mittwochnachmittag mit. Nun soll die 15. Auflage im nächsten Jahr am 14. Mai 2022 stattfinden.

„Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht, aber angesichts des Lockdowns, der sich immer weiter verlängert, halten wir die Absage für die einzig richtige Option“, sagte M3-Geschäftsführer Christian Herbert und verwies auf die unvorhersehbare Lage des Infektionsgeschehens. Alle Anmeldungen für den ursprünglich am 15. Mai 2021 vorgesehenen Marathon sollen automatisch auf das Jahr 2022 umgeschrieben werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.01.2021