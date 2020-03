Dämmermarathon und Renntag entfallen

Vor einem Jahr ballte sich das Starterfeld am Wasserturm. © Sörli Binder

Mannheim. Was Ende vergangener Woche bereits als Damoklesschwert über dem SRH Dämmermarathon schwebte, ist nun Gewissheit: Die 16. Auflage des Lauf-Events mit bis zu 10 000 Teilnehmern und 100 000 Fans an der Strecke zwischen Mannheim und Ludwigshafen findet am 9. Mai nicht statt. Das gab der Veranstalter Christian Herbert von der Agentur M3 bekannt.

„Der SRH Dämmermarathon verbindet

...