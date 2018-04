Dämpfer für Harden: Erste Niederlage für Favorit Houston

Anzeige

Im Halbfinale der Western Conference warten voraussichtlich die Golden State Warriors. Der Titelverteidiger führt 3:0 gegen die San Antonio Spurs. Womöglich wird gegen New Orleans wieder Stephen Curry auflaufen. Der am Knie verletzte zweifache MVP soll laut US-Medien am Samstag nach vierwöchiger Pause sein erstes Mannschaftstraining absolviert haben.

Mehr Probleme als erwartet haben die Oklahoma City Thunder mit Top-Star Russell Westbrook. Die Thunder verloren Spiel drei bei den Utah Jazz 102:115 und liegen auch in der Serie mit 1:2 zurück. Während Westbrook mit 14 Punkten enttäuschte, avancierte Utahs Spanier Ricky Rubio mit 26 Zählern, elf Rebounds und zehn Assists zum Matchwinner.

Den Philadelphia 76ers fehlt noch ein Sieg zum Einzug in die nächste Runde. Nach dem 106:102 (56:61) bei den Miami Heat liegt das Team aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania mit 3:1 vorn.

Einen Rückschlag gab es für die Cleveland Cavaliers und Superstar LeBron James. Trotz einer 17-Punkte-Führung verlor der Vorjahres-Finalist am Freitag (Ortszeit) bei den Indiana Pacers 90:92 und liegt in der Serie mit 1:2 zurück. Die Cavs stehen vor dem nächsten Aufeinandertreffen am Sonntag (Ortszeit) in Indianapolis unter Druck.