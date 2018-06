Dämpfer für WM-Gastgeber Russland

Anzeige

Samara (dpa) - Nach dem heftigen Stimmungsdämpfer gegen Uruguay gab es für Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow dieses Mal erst nach Aufforderung Applaus von den russischen Journalisten.

Hatten ihn seine Landsleute im Anschluss an die beiden lockeren Auftaktsiege gegen die völlig überforderten Außenseiter Saudi-Arabien und Ägypten auf der Pressekonferenz noch automatisch gefeiert, so bekam der Coach des Gastgebers in Samara erstmals während dieser Heim-WM Enttäuschung zu spüren. Denn das auch in der Höhe völlig verdiente 0:3 (0:2) gegen Uruguay deckte auf, dass die Sbornaja wohl doch nicht so gut ist, wie es die Russen nach dem fulminanten Start und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale gehofft hatten.

«Lasst uns ehrlich sein. Das Niveau unseres heutigen Gegners war deutlich besser als das der Gegner zuvor», sagte Tschertschessow nach der ersten Niederlage, durch die die Russen den angestrebten ersten Platz in der Vorrundengruppe A klar verpassten. Die anfangs noch frenetischen, dann aber frustrierten Anhänger verließen bereits weit vor dem Schlusspfiff die futuristische Arena in der Wolgastadt Samara. Als sich die dieses Mal chancenlose Mannschaft auf die Abschlussrunde durch das höchstens noch halb gefüllte Stadion machte, waren nur noch leisere «Russia, Russia»-Schlachtrufe zu hören. Die Euphorie war Ernüchterung gewichen.