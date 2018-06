Dänemark bezwingt WM-Rückkehrer Peru

Anzeige

Saransk (dpa) - Bundesliga-Profi Yussuf Poulsen hat Dänemark einen erfolgreichen WM-Einstand beschert und Peru die Rückkehr auf die Fußball-Weltbühne nach 36 Jahren gründlich verdorben.

Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag gelang dem Angreifer von RB Leipzig in Saransk der Siegtreffer zum glücklichen 1:0 (0:0)-Erfolg. Vor 40.502 Zuschauern in der Mordowia-Arena traf Poulsen nach Vorarbeit von Tottenham-Star Christian Eriksen in der 59. Spielminute. Die Südamerikaner erwiesen sich mit dem eingewechselten Paolo Guerrero als ebenbürtiger Gegner, vergaben aber beste Chancen und verschossen kurz vor der Pause einen Foulelfmeter durch Christian Cueva (45.+1).

«Wir haben guten Fußball gespielt, hatten aber nicht das Glück, unsere Chancen auch zu verwerten. Das war schon hart. Wir hoffen jetzt, dass es besser wird», sagte der ehemalige Schalker Jefferson Farfán. Weitere Gegner in Gruppe C der Weltmeisterschaft in Russland sind Argentinien und Island, die sich zuvor 1:1 getrennt hatten.