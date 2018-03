Dag Heydecker soll mehr Fans ins Stadion locken

Anzeige

Zu Heydeckers Aufgaben wird gehören, mehr Zuschauer ins BWT-Stadion (15 414 Plätze) zu locken. Aber auch weitere Projekte seien in den Köpfen der Verantwortlichen, die hier jedoch nicht konkreter werden wollten. Einigkeit herrschte dahingehend, dass das beste Marketing noch immer auf dem Platz stattfindet: „Den Karren SVS zieht einzig und allein der sportliche Erfolg. Von dem her bin ich sehr optimistisch, dass wir nächstes Jahr auch das siebte Jahr in der Zweiten Liga spielen werden. Und wenn man die Zusammensetzung im nächsten Jahr sieht (mit den voraussichtlichen Absteigern 1. FC Köln und Hamburger SV, Anm. d. Red.), dann wissen wir, was für Aufgaben bei der Kaderzusammenstellung auf uns zukommen“, betonte Machmeier, der dabei Otmar Schork sein Vertrauen schenkt.

„Das Potenzial in Sandhausen ist noch lange nicht ausgeschöpft“, sagte Heydecker, dem das Herzblut und die Bodenständigkeit, die auch Vereinspräsident Machmeier gerne hervorhebt, sowie das große ehrenamtliche Engagement beim SVS sympathisch sind. Damit könne man „die Dinge langsam entwickeln“. Zu „diesen Dingen“ zählen aus sportlicher Sicht heute ein Heimsieg gegen Bochum (13 Uhr) und am Saisonende ein einstelliger Tabellenplatz. kaba

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018