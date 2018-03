Dahlmeier gibt alles

Anzeige

Tjumen.Laura Dahlmeier hat ihren dritten Weltcupsieg in dieser Saison klar verpasst. Die erschöpfte Doppel-Olympiasiegerin lief beim Biathlon-Finale in Tjumen im Sprint aber auf einen guten sechsten Platz und war beste Deutsche. Weil sich die Konkurrenz in Sibirien keine Blöße gab, ist die ohnehin nur noch theoretische Minimalchance der 24-Jährigen auf den erneuten Gewinn des Gesamtweltcups gleich null. Das kann die siebenmalige Weltmeisterin verschmerzen, ihr großes Saisonziel war dies im Olympia-Jahr nicht.

Die Partenkirchnerin setzte gleich den ersten Schuss daneben, alle restlichen neun aber versenkte sie sicher. In der Loipe lieferte Dahlmeier als Sechstschnellste ebenfalls eine ansprechende Leistung ab, obwohl der Akku bei ihr langsam leer ist. Angreifen will sie wieder am Samstag in der Verfolgung, wo sie 50 Sekunden hinter Sprintsiegerin Darja Domratschewa aussichtsreich ins Rennen geht. dpa