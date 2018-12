Dahlmeier kehrt zurück

Nove Mesto.Laura Dahlmeier (Bild) beendet ihre Zwangspause und kehrt in den Biathlon-Zirkus zurück. „Next stop: Nove Mesto, zum ersten Weltcup-Start dieser Saison“, schrieb sie am Mittwoch auf Facebook. Während die Doppel-Olympiasiegerin zum ersten Mal wieder an einen Weltcup-Ort reist, wollte Ski-Ass Felix Neureuther eigentlich schon wieder voll drin sein im Winter. Doch nach seinem Kreuzbandriss musste der 34-Jährige das Slalom-Comeback immer wieder verschieben – am Donnerstag (10 Uhr/13 Uhr) will er nun aber endgültig in die Saison eintauchen.

Wieder voll belastbar

Am Freitag (17.30 Uhr/ARD und Eurosport) ist Dahlmeier im Sprint-Wettkampf in Nove Mesto gefordert. „Laura hat in den vergangenen Wochen recht gut trainieren können und ist gesundheitlich wieder voll belastbar“, sagte Florian Steirer, der Disziplintrainer der deutschen Biathlon-Frauen. Wie es danach mit der 25-Jährigen bis zur Weltmeisterschaft im März in Östersund/Schweden weitergeht, ist offen. „Auch wenn Laura jetzt etwas früher als gedacht in den Weltcup zurückkommt, halten wir aber an unserem langfristigen Plan fest und werden nichts überstürzen.“ Diesmal sind laut Steirer die Platzierungen absolut zweitrangig. Viel wichtiger sei, „dass Laura mittel- und langfristig wieder zu ihrer vollen Leistungsstärke zurückfindet“. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018