Dahlmeier tankt Kraft

Laura Dahlmeier aus Deutschland jubelt in Antholz über ihren Sieg. © dpa

Antholz.Nach dem Trubel von Antholz wird Laura Dahlmeier erstmal wieder die Ruhe genießen. Vielleicht bei einem Ausflug in ihre Heimat Garmisch-Partenkirchen. Denn in den Bergen holt sich Deutschlands Biathlon-Star die Kraft, die sie auch bei ihrem schweren Weg zurück in die Weltspitze brauchte. Und mit ihrem 20. Weltcupsieg krönte. Dass sie diesen nach ihren gesundheitlichen Problemen und vielen Selbstzweifeln überhaupt erleben darf, verdankt sie ihrer Einstellung – trotz allem immer positiv zu bleiben.

„Wenn man sich wieder rauskämpft, gibt es einem brutal viel Selbstvertrauen. Der Sieg lässt mich natürlich leichter zurückblicken, aber ich werde nicht vergessen, wie hart das war“, sagte Dahlmeier rückblickend auf die bisher schwerste Saison ihrer Erfolgskarriere. „Einen Rückschlag, glaube ich, steckt man ganz gut weg, Aber die Frage ist, wie oft man das schafft.“

Für Dahlmeier ging es bisher nur steil bergauf, diese Saison ist eine Prüfung. Mental und körperlich. Nach einer längeren Pause ging sie im Sommer voll motiviert ins Training. Doch dann reihte sich eine „komische Sache“ an die andere. Fahrradsturz, Wundinfektion, die allergische Reaktion auf ein Antibiotikum. Im Herbst dann eine Woche Krankenhaus und die Zweifel, ob je wieder Leistungssport möglich ist. Doch die Doppel-Olympiasiegerin hat den Kampf angenommen. Und er lohnt sich. Sechs Wochen vor der WM nähert sie sich immer mehr ihrer alten Form. dpa

