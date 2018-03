Dahlmeier vergibt 20. Weltcupsieg - Domratschewa gewinnt

Anzeige

Die Schützlinge von Bundestrainer Gerald Hönig holten in einer Saison mit Höhen und Tiefen 15 Podestplätze, davon sieben Siege. Sie gewannen die Nationen- sowie die Staffelwertung. Bei den Olympischen Winterspielen hatte Dahlmeier mit Doppel-Gold und einmal Bronze groß abgeräumt. «Wir können dennoch durchaus sehr stolz sein, was in dieser Saison erreicht worden ist», sagte Hönig.