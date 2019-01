Dahlmeier zurück an der Weltspitze

Antholz.Für Laura Dahlmeier (Bild) war ihr 20. Weltcuperfolg die vorläufige Krönung eines brutal harten Wegs zurück an die Weltspitze, für Vanessa Hinz der dritte Platz ein gefühlter Sieg. Mit dem ersten Doppel-Podium seit zwei Jahren haben die zum Teil viel kritisierten deutschen Biathletinnen sechs Wochen vor der WM ein starkes Zeichen gesetzt. „Für mich war es etwas ganz Besonderes, überhaupt wieder im Weltcup starten zu können. Heute der Sieg ist das i-Tüpfelchen. Das ist ein unheimlich schönes Gefühl“, sagte Dahlmeier nach ihrem Massenstart-Triumph in Antholz. Den tollen Abschlusstag in Südtirol komplettierte Arnd Peiffer als Massenstart-Dritter.

Besonderer Stellenwert

Für Hinz, die über Weihnachten und den Jahreswechsel zwei Wochen krank war und danach keine guten Ergebnisse einfuhr, hat ihr erst zweites Podium der Karriere einen besonderen Stellenwert. „Ich habe seit meiner Krankheit sehr gehadert. Zu wissen, dass ich vorne mitlaufen kann, bedeutet mir sehr viel“, sagte die 26-Jährige.

Vor allem für Dahlmeier bleibt nach dem Sieg sowie Platz zwei in der Verfolgung eine Erkenntnis: Nach ihren gesundheitlichen Problemen kommt die siebenmalige Weltmeisterin mit Blick auf die WM in Östersund immer besser in Form, ihr Plan scheint aufzugehen. „Jetzt habe ich auch das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Rennen“, sagte Dahlmeier. dpa

