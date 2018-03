«Daily Mail»: Tour droht mit Startverweigerung für Froome

Anzeige

Anwälte und Wissenschaftler sind im Auftrag des prominenten Seriensiegers immer noch dabei, den Wert zu erklären. Froome darf in der Zwischenzeit laut WADA-Reglement weiterfahren und kündigte seinen dritten Saisonstart bei der Alpentour in Österreich ab dem 16. April an. Danach will er auch beim Giro d'Italia ab 4. Mai in Jerusalem teilnehmen. UCI-Präsident David Lappartient hatte sich skeptisch geäußert, ob der Verband rechtzeitig vor dem Giro-Start in der komplexen Sachlage entscheiden könnte.

Die UCI wolle nicht als erster Sportverband vor einer definitiven Klärung eine Suspendierung wegen Salbutamol aussprechen. «Wir hätten laut unseren Statuten die Macht dazu, aber wir müssen die Rechte Froomes respektieren», sagte Lappartient in Genf. Der UCI-Chef will nicht, dass die Tour-Organisatoren aktiv werden: «Das ist unser Job. Ich hoffe, der Fall ist bald geklärt.»