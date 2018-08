Daisy Osakue spürt Rassismus überall

Anzeige

Der Fall hat in Italien eine Debatte ausgelöst, ob unter der neuen populistischen Regierung Rassismus zunimmt. Innenminister Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, wies das als „dummes Zeug“ zurück. Er wiegelt jedoch ständig gegen Migranten auf. Osakue, die mit 18 Jahren den italienischen Pass bekam, studiert in Texas und fühlt sich als „Weltbürgerin“. Bei ihrer Rückkehr nach zehn Monaten habe sie in Italien „Vorurteile“ und „Ignoranz“ gespürt und „ein völlig anderes Land vorgefunden“.

„Rassismus gibt es auf der ganzen Welt“, beklagte Osakue in dem Interview. Einschüchtern lassen will sich die dunkelhäutige Sportlerin aber auf keinen Fall – im Gegenteil. „Das ist jetzt mir passiert, und ich weiß nicht, ob das so eine Art Zeichen war“, sagte Osakue, „aber es spornt mich an, anderen weiter ins Gewissen zu reden.“

Sie habe nach der Attacke von vielen Menschen aus der ganzen Welt Solidarität erfahren. „Ich bin froh, dass viele von ihnen sich darüber im Klaren sind, dass die Situation sich nicht etwa langsam verschlimmert, sondern bereits am Limit ist.“ dpa

