Dank Ferstl im Aufwind

Kitzbühel.Eine Woche vor der alpinen Ski-WM haben sich die Aussichten der deutschen Mannschaft auch dank des Sensations-Sieges von Josef Ferstl als Höhepunkt des Wochenendes massiv verbessert. Neben Viktoria Rebensburg, Kira Weidle, Stefan Luitz und Felix Neureuther ist nun auch der 30-Jährige ein Medaillenkandidat für die Titelkämpfe in Schweden. „Ich kann ganz gut damit leben. Was heißt Druck? Was habe ich zu verlieren, das ist wieder ein Tag X“, sagte Ferstl mit Blick auf den WM-Super-G am Mittwoch kommender Woche.

Routinier Neureuther hat zwar nur einen elften Platz eingefahren im Slalom, dafür aber ein viel besseres Skigefühl gehabt als zuletzt in Wengen und Adelboden. Vor dem Flutlicht-Slalom in Schladming heute Abend sieht er sich deswegen im Plan für die erhoffte Topform zum WM-Slalom am 17. Februar. „Es wird knapp, aber es geht sich, glaube ich, genau aus“, meinte er.

Zur WM-Generalprobe in Garmisch-Partenkirchen, wenn Ferstl sich erstmals als Streif-Sieger den heimischen Fans zeigen kann, reist er mit zwei bärenstarken Rennen im Rücken. „Keiner hat von Ferstl jemals so eine gute Fahrt gesehen wie am Freitag die Abfahrt. Da hat er alles das nicht gemacht, für was er oft kritisiert wird“, sagte Alpinchef Wolfgang Maier über Rang sieben seines Schützlings. Am Sonntag legte Ferstl dann mit einer Traumfahrt und dem Sieg im Super-G nach. dpa

