Das 239-Personen-Szenario als Rettung?

Frankfurt.22 Spieler, 90 Minuten – und 239 Menschen in einem Fußball-Stadion? Mit dieser neuen und stark reduzierten Zahl an anwesenden Personen bei Geisterspielen könnte die Deutsche Fußball Liga (DFL) der Corona-Pandemie trotzen und ihre Saison doch beenden. Wie die „Bild-Zeitung“ berichtet, hat die DFL diese Zahlen den 36 Profivereinen vorgelegt. Die DFL bestätigte eine entsprechende Überlegung, auch wenn es für die Durchführung der Spiele ohne Publikum „noch keinen finalen Stand“ gebe.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es für Verantwortliche und Fans knapp vier Wochen nach der bislang letzten Bundesliga-Partie auch aus der Politik. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte: „Die Liga hat ihre Ideen, damit es Ende April wieder losgehen könnte.“ Über diese werde man nächste Woche sprechen. „Die Bundesliga wird vielleicht absehbar wieder spielen. Aber eines ist klar: ohne Zuschauer!.“ Das könnte für viele Beteiligte ein Mutmacher sein.

Wichtig dabei sei allerdings „ein Konsens“ des Bundes und der Länder, wenn die 36 Vereine nach der Wettkampfpause bis Ende April wieder geschlossen in den Spielbetrieb übergehen sollen. DFL-Boss Christian Seifert sieht die Liga gut auf die Ausnahmesituation vorbereitet. „Wir werden bereit sein! Unser Ziel ist es, bis 30. Juni die Saison zu Ende zu spielen. Wir haben es aber nicht in der Hand“, sagte Seifert der Zeitung „Die Zeit“. Er sprach von rund 300 Erwerbstätigen, die bei Bundesliga-Spielen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren könnten.

Im Vergleich zum bisher einzigen Geisterspiel der Liga-Geschichte – Mönchengladbach gegen Köln am 11. März – sollen aus bisher rund 600 Anwesenden weniger als die Hälfte werden. Laut „Bild“ würde das bedeuten: weniger Ordner, deutlich weniger Balljungen und nur noch eine Acht-Personen-Delegation pro Verein für Funktionäre und Vereinsbosse. Das 239-Personen-Szenario ist nur ein Richtwert und kann variieren. Speisen und Getränke soll es nicht mehr geben.

TV-Gelder existenziell

Nach der Pause haben Bundesliga und 2. Bundesliga noch neun Spieltage zu absolvieren. Anders als in anderen Sportarten, wo Zuschauereinnahmen und Sponsorengelder die Hauptrolle spielen, ist die Beendigung der Saison auch ohne Publikum wichtig, da nur so die teilweise existenziellen TV-Gelder vollumfänglich fließen. Einigen Clubs könnte sonst die Insolvenz drohen.

Der Pay-TV-Sender Sky könnte den Vereinen dabei mit der Vorauszahlung von TV-Geldern helfen. Laut der Funke Mediengruppe soll Sky mit der DFL über diese Unterstützung verhandeln. „Wir sind in ständigem Austausch mit unserem langjährigen Partner DFL. In diesem Zusammenhang gibt es aktive Diskussionen mit dem Ziel, auch im Hinblick auf Lizenzzahlungen und deren potenzielles Timing konstruktive Lösungen zu finden“, sagte ein Sky-Sprecher. dpa

