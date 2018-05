Das bringt der erste Tag des 101. Giro d'Italia

Anzeige

Jerusalem (dpa) - Der 101. Giro d'Italia beginnt am Freitag mit einem 9,7 Kilometer langen Prolog an einem besonderen Ort. Er startet in der Altstadt Jerusalems.

DIE STRECKE: Der Kurs ist hügelig und technisch anspruchsvoll. Als letzter der 176 Starter aus 22 Mannschaften geht Vorjahressieger Tom Dumoulin aus den Niederlanden um 16.45 Uhr auf die Strecke. Die Hitze und die engen Straßen werden den Startern zu schaffen machen. Seit Tagen ist die Heilige Stadt - nicht nur wegen des Giro - mit Touristen vollgestopft.

DIE FAVORITEN: Der amtierende Zeitfahr-Weltmeister Tom Dumoulin wird versuchen, gleich zu Beginn eine Marke zu setzen. Das gleiche trifft auf den starken Zeitfahrer Chris Froome zu, der als erster Fahrer nach Bernard Hinault (1982/83) versuchen will, die drei Länder-Rundfahrten in Serie zu gewinnen. Der Brite Alex Dowsett aus Tony Martins Katusha-Team, für kurze Zeit Inhaber des Stunden-Weltrekordes, gilt als größter Spezialist.