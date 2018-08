Das bringt der Tag bei den European Championships

Anzeige

Glasgow (dpa) - Am neunten Wettkampftag der European Championships ruhen in Glasgow die deutschen Hoffnungen auf Wasserspringer Patrick Hausding. Der Berliner will vom Drei-Meter-Brett seine erste Medaille in Glasgow holen.

Die Triathleten und Golfer setzen ihre Wettkämpfe fort, die BMX-Radsportler bestreiten ihr Vorkämpfe.

Die Highlights im Überblick: