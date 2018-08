Das bringt der Tag bei den European Championships in Glasgow

Anzeige

BAHNRADSPORT: Vier Entscheidungen fallen am Sonntag im Sir-Chris-Hoy-Velodrom. Die deutschen Hoffnungen trägt in der 4000-Meter-Einerverfolgung Domenic Weinstein. Nach Platz drei im Vorjahr bei der EM in Berlin peilt der Villinger erneut das Podium an. Im Sprint der Frauen wird die sportliche Nachfolgerin von Kristina Vogel (Erfurt) gesucht, die vor sechs Wochen einen schweren Unfall hatte. Miriam Welte (Kaiserslautern) hat allenfalls Außenseiterchancen. Emma Hinze (Cottbus) ist bereits draußen. Die weiteren Finals sind das Ausscheidungsfahren der Frauen und das Punktefahren der Männer. Hier kommt es auf die Tagesform an.

STRASSENRADSPORT: Mit dem Rennen der Frauen beginnen die EM-Straßenwettbewerbe. Auf dem 14 Kilometer langen Stadtkurs setzt Bundestrainer André Korff auf die Zeitfahr-Weltmeisterin von 2014 Lisa Brennauer, die am Samstag überraschend Gold in der 3000-Meter-Einerverfolgung auf der Bahn geholt hatte, und Lisa Klein.

TURNEN: Drei deutsche Turnerinnen stehen in den Gerätefinals. Die größten Hoffungen ruhen dabei auf Weltmeisterin Pauline Schäfer am Schwebebalken. Obwohl die Chemnitzerin in der Qualifikation einige Elemente aus ihrer Übung aussparte, kam sie mit 13,50 Zählern punktgleich mit Vorkampfsiegerin Nina Derwael aus Belgien auf den zweiten Platz. Kim Bui kann bei optimalem Wettkampfverlauf am Stufenbarren möglicherweise ebenfalls in den Kampf um die Medaillen eingreifen, das wird Sarah Voss aus Köln am Sprung wohl eher nicht gelingen.