Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Moskau (dpa) - Der fünfmalige Fußball-Weltmeister Brasilien will den ersten Sieg bei der WM in Russland und setzt in der heutigen Partie gegen Costa Rica auf die Hilfe von Neymar.

Im zweiten Spiel der Gruppe E kann Serbien mit einem Sieg gegen die Schweiz den Achtelfinaleinzug perfekt machen. Die Begegnung in Kaliningrad wird vom deutschen Schiedsrichter Felix Brych geleitet. In der Gruppe D kämpfen Nigeria und Island im direkten Duell in Wolgograd um die Chance, weiterhin im Turnier zu bleiben.

HOFFNUNG: Neymars Einsatz bei Brasilien ist gesichert, der Superstar der Seleção ist wieder fit und soll den fünfmaligen Weltmeister zum ersten Sieg bei der WM in Russland führen. Mit einem Erfolg im Spiel gegen Costa Rica in St. Petersburg wären die Brasilianer auf einem guten Weg. Doch Neymar weiß: «Die Erwartungshaltung ist sehr groß. Wir müssen sehr viel besser spielen als beim Auftakt.» Im ersten Spiel mussten sich die Südafrikaner mit einem 1:1 gegen die Schweiz begnügen.