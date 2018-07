Das bringt der Tag bei der Fußball-WM

Anzeige

Moskau (dpa) - Vor dem Start der Viertelfinals dürfen die letzten acht Teams der Fußball-WM in Russland heute einen weiteren spielfreien Tag nutzen.

Uruguay und Frankreich sowie Belgien und Brasilien absolvieren in Nischni Nowgorod und Kasan ihre Abschlusstrainings in den WM-Stadien, bevor sie am Freitag zur nächsten K.o.-Runde antreten müssen. Ein Blick in die Teamquartiere.

URUGUAY: Die Südamerikaner hoffen weiter, doch die Chancen für einen Einsatz von Topstürmer Edinson Cavani gegen Frankreich sinken immer mehr. Der 31-Jährige trainierte wegen seiner Wadenverletzung am Mittwoch erneut nicht mit der Mannschaft. Ein Einsatz des Angreifers von Beginn an sei nahezu ausgeschlossen, möglicherweise könne Cavani als Joker in die Partie am Freitagnachmittag kommen. Der Profi von Paris Saint-Germain hatte sich am Samstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Portugal an der Wade verletzt und absolviert seitdem ein Rehabilitationsprogramm.