Das bringt der Tag in Wimbledon

Anzeige

London (dpa) - Angelique Kerber und Alexander Zverev wollen an diesem Donnerstag in Wimbledon Julia Görges und Jan-Lennard Struff in die dritte Runde folgen. Auch Philipp Kohlschreiber muss seine Zweitrundenpartie beim Rasen-Tennisturnier im Südwesten Londons noch beenden.

Ein Überblick über das Geschehen:

ANGELIQUE KERBER - CLAIRE LIU: Kerber wusste zunächst noch nicht viel über ihre Gegnerin und wollte sich erst einmal mit ihrem Team zusammensetzen. Liu ist als Weltranglisten-237. eine von zwei Spielerinnen in der zweiten Runde, die außerhalb der Top 200 stehen. Auf Rasen fühlt sich die 18-jährige Liu aber durchaus wohl, im vergangenen Jahr gewann sie die Juniorinnenkonkurrenz in Wimbledon.