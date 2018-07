Das bringt die 14. Etappe der Tour de France

Anzeige

Mende (dpa) - Nach drei Tagen Alpen-Quälerei und einem Tag für die Sprinter dürften auf der 14. Etappe der Tour de France zumindest ganz am Schluss wieder die Favoriten in den Fokus rücken.

In Mende ist ein kurzer, aber knackiger Anstieg zu bewältigen, an dem in der Vergangenheit schon der eine oder andere Top-Fahrer Zeit verlor.

DIE STRECKE: Das in Saint-Paul-Trois-Châteaux startende 188 Kilometer lange Teilstück beginnt flach, ehe nach 80 Kilometern ein Hügel der vierten Kategorie und zu Beginn des letzten Drittels der Strecke der Col de la Croix de Berthel zu bezwingen ist, ein Anstieg der zweiten Klasse. Vor dem Showdown in Mende steht noch ein Berg der dritten Kategorie auf dem Plan, der Col du Pont sans Eau.