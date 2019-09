Das dritte Viertel war bärenstark

Gießen 46ers – Hakro Merlins Crailsheim 92:108 (18:25, 29:24, 18:35, 27:24)

Crailsheim: Russell (18/2), Hawkins (18/1), Ford (15/2), Morgan (14/1), Span (11/2), Herrera (11/1), Kovacevic (8/2), Bleck (7/1), Jones (5/1), Carpenter (1). – Zuschauer: 3135.

Alles war auf null gestellt. Weder der Last-Second-Sieg aus dem letzten Aufeinandertreffen mit den 46ers, noch der Klassenerhalt am letzten Spieltag zählte mehr. In der ersten Partie der easyCredit Basketball Bundesliga-Spielzeit 2019/20 trafen die Hakro Merlins Crailsheim in der Sporthalle Ost auf die Gießen 46ers. Nach überzeugenden Erfolgen in der Preseason (wir berichteten) ging es nun in den Kampf um die ersten Punkte.

Die Merlins starteten gut in die Partie und erspielten sich einen Vorsprung - ließen allerdings die Hausherren kurz vor der Halbzeit wieder bis auf zwei Punkte herankommen. Im dritten Viertel entschieden die Gäste dann mit 35 Punkten das Spiel und gewannen zum ersten Mal in der Crailsheimer Bundesliga-Geschichte das erste Auswärtsspiel einer Saison letztendlich mit 108:92. Tuomas Iisalo: „Wir haben einen guten Weg gefunden, Gießen in den Griff zu bekommen und waren unter dem Korb sehr präsent. Sie hatten in allen Bereichen bessere Wurfquoten, allerdings haben wir über 20 Würfe mehr genommen. Das war am Ende der ausschlaggebende Punkt für den Sieg. Trotzdem dürfen wir den Sieg nicht überbewerten, weil wir noch acht oder neun mehr brauchen, um den Klassenerhalt zu erreichen.“

Bryant auf der Bank

Aus dem Kader der vorigen Saison sind nur noch Sebastian Herrera und DeWayne Russell übrig geblieben. Genau diese beiden stellte das Merlins-Trainerduo Tuomas und Joonas Iisalo zu Beginn der Partie auf das Parkett. Javontae Hawkins, Fabian Bleck und Aaron Jones komplettierten die „Starting Five“. Bei den Gastgebern saß überraschenderweise John Bryant zunächst auf der Bank.

Crailsheim kamen besser ins Spiel. Ford und Herrera trafen zu einer Sieben-Punkte-Führung: 25:18. Der zweite Abschnitt begann mit ausgeglichenen Spielanteilen. Nach einer Auszeit der Gießener wendete sich das Spiel schlagartig. Die Gießen traf plötzlich aus allen Positionen und bei den Crailsheimern funktionierte in der Offensive kaum noch etwas. der Halbzeitstand lautete 49:47 für die Gäste.

Zu Beginn des dritten Viertels kamen die Crailsheimer wieder in ihr Spiel zurück. Nach einer Flugeinlage und einem Dunk von Javontae „Hawk“ Hawkins reagierte Gießen-Coach Freyer mit einem Timeout (56:49). Das konnte jedoch den Run der Zauberer nicht stoppen. Nach mehreren erfolgreichen Defensiv-Aktionen und Steals schlossen die Gäste ein ums andere Mal mit Fastbreak-Punkten ab. Nach fünf Minuten in der zweiten Hälfte führten die Merlins mit 69:53. Besonders DeWayne Russell riss in der Phase der Partie das Spiel an sich und schraubte die Führung in die Höhe. Nach einem Rausch und 35 Punkten im dritten Spielabschnitt führten die Crailsheimer mit 84:65.

Die Halle bebte

Zu Beginn des letzten Viertels spürte man, dass sich die Gießener noch nicht aufgegeben hatten und verkürzten auf zwölf Punkte. Die Sporthalle bebte plötzlich wieder und die 46ers-Fans hatten noch Hoffnung auf eine erfolgreiche Aufholjagd.

Die Merlins hatten jedoch etwas dagegenzusetzen. Sie hielten den Vorsprung in dem Spielabschnitt dann konstant auf über zehn Punkten und fuhren schlussendlich dank eines bärenstarken dritten Viertels den ersten Sieg (108:92) im ersten Ligaspiel der neuen Basketball-Bundesliga-Saison ein. auf

