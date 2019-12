Das Ende der Eingewöhnung

Mannheim.Englische Vokabeln nutzt Niclas Kirkeløkke kaum noch. Und so steht der dänische Handball-Nationalspieler von den Rhein-Neckar Löwen in den Katakomben der Mindener Kampa Halle und beantwortet sämtliche Fragen auf Deutsch. Grundkenntnisse aus der Schule, ein bisschen Unterricht und die täglichen Gespräche in der Kabine machen es möglich.

Doch nicht nur die sprachlichen Fortschritte des

...