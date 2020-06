Das erste Mal ganz brav zu Hause

Die DJB-Judo-Safari 2020 – das Breiten-Sportabzeichen des Deutschen Judo-Bundes für Bambini und Schüler im Alter von vier bis 14 Jahren – fand unter besonderen Bedingungen statt.

Der Tradition folgend, allerdings der aktuellen Gesundheitskrise (Covid-19-Pandemie) angepasst, wurde erstmals in den vergangenen Wochen die DJB Safari@Home durchgeführt.

Völlig neu und ungewohnt waren diesmal die Anforderungen, nicht nur an die Verantwortlichen der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim, sondern auch an die teilnehmenden Bambini und Schüler.

Bereits zum 41. Mal in Folge, unter der bewährten Leitung von Trainer Joachim Fels und Torsten Zettelmeier wurde die DJB-Judo-Safari, das Kinder- und Schülersportabzeichen des Deutschen Judo-Bundes für Mädchen und Jungen bis zum 14. Lebensjahr erfolgreich durchgeführt. Immerhin nahmen 60 Prozent des Judonachwuchses an dieser Breitensportaktion@Home teil.

Da die TSV Judo-Abteilung jedes Mitglied in verschiedene WhatsApp-Gruppen erfasst hat, war es eine Leichtigkeit, über die Eltern den Nachwuchs zu erreichen und die Aufgabenstellungen zu vermitteln.

Der klassische DJB-Safari-Wettbewerb gliedert sich in drei Teile. Als erstes im Budo-Wettbewerb wird ein „japanisches Turnier“ ausgetragen als Sumo-Ringkampf.

Im kreativen Teil sind Themen und Arbeitsweise frei. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde hier der Malwettbewerb bevorzugt. Das Thema in diesem Jahr lautete „Ostern“. Der dritte Teil ist der Leichtathletik zugewandt, hierbei sind drei Disziplinen zu absolvieren wie 100-Meter-Lauf, Standweitsprung und Medizinballweitstoß.

In den vergangenen sechs Wochen wurde jeweils eine Aufgabe per Video übermittelt und dann sollte durch die Eltern die Ergebnisse ihres Nachwuchses an die Verantwortlichen gemeldet zur Auswertung und Bestimmung des jeweiligen Abzeichens.

Neben dem Malwettbewerb waren noch folgende Aufgaben zu bewältigen: Beim Budo-Wettbewerb wurden Fußfegetechniken gefordert. Bei Hampelmann, Wandsitzen und Seilsprünge mit dem Judo-Gürtel war vor allem die Ausdauer und Kondition gefragt. Nach der endgültigen Auswertung wird es für alle Teilnehmer die lang ersehnten Urkunden, Stoffabzeichen und Preise entsprechend den Einschränkungen per Post zugestellt werden. jotef

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.06.2020